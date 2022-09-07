واشنطن: نأمل أن تستفيد الصين والهند من سقف أسعار النفط الروسي

أعرب نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، عن أمله في أن تنضم الصين والهند إلى تحالف الدول الذي يسعى إلى فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي أو ببساطة أن تستفيدا من ذلك السقف لشراء النفط الروسي بسعر أرخص.

وقال أدييمو في مؤتمر للقطاع المالي في نيويورك يوم الثلاثاء: "نأمل أن تنضم دول مثل الصين والهند إلى تحالف الحد الأقصى للسعر، أو الاستفادة من تحالف الحد الأقصى للسعر، لتقليل الأموال التي تجنيها روسيا من صادرات النفط"، حسبما نقلت "رويترز".

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وكانت مجموعة السبع، أعلنت أنها ستفرض "بصورة عاجلة" سقفا على سعر النفط الروسي، داعية "ائتلافا واسعا" من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، في إعلان صدر الجمعة الماضي.

وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان، أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ"، مؤكدين أن الأسعار في المستقبل "ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة".

وأكدت المجموعة على وضع خطط لتعويض الدول المتأثرة من انقطاع الطاقة الروسية.

ورحبت الخزانة الأميركية بقرار مجموعة الـ7 بوضع سقف لأسعار النفط الروسي، ووصفته بالمهم.