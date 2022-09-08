أسعار النفط ترتد صعوداً وسط مخاوف من شح المعروض

ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من دولار للبرميل، اليوم الخميس، بعد انخفاضها دون مستويات دعم فني رئيسية في الجلسة السابقة، حيث ركزت المواجهة في مجال الطاقة بين الدول الأوروبية وروسيا اهتمام المستثمرين على التوقعات بشأن مدى شح إمدادات الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 88.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة.

مادة اعلانية

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 95 سنتا أو 1.2% إلى 82.89 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وتلقت الأسعار دعما من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفا للأسعار.

واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي بعد ذلك بساعات فقط، مما يزيد احتمالات تقنين الامدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها.

وأوقفت شركة غازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، مما أدى إلى قطع جزء كبير من الإمدادات إلى أوروبا.

وقال محللون من "هايتونغ فيوتشرز"، في مذكرة إن اتجاه أسعار النفط يتشكل من خلال "قوى خارجية مختلفة مثل معركة الطاقة بين الدول الغربية وروسيا".

وأشاروا إلى أن التأثير المحتمل لأي اتفاق أو إعادة العمل باتفاق بين الغرب وإيران بشأن برنامج طهران النووي، سيكون مهما أيضا.

وسيؤدي الاتفاق إلى رفع عقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.