إقبال كبير على منشآت تخزين الغاز العائمة في أوروبا

في خطوة غير مسبوقة بسبب أزمة الغاز الروسي، لجأت شركات تجارة الطاقة إلى تخزين كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، في ظل توقعات أن تواجه السوق نقصاً حاداً في الإمدادات خلال فصل الشتاء المقبل.

ويقوم التجار بزيادة مخزوناتهم من الغاز الطبيعي المسال لبيعها بأسعار أعلى الطلب من أصحاب السفن المحملة بالغاز تمديد وقوفها بالمواني.

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ووفقاً لوكالة بلومبرغ فإن شركات المرافق العامة في أوروبا تطلب من أصحاب السفن المحملة بالغاز الطبيعي المسال تمديد وقوفها في المواني بسبب عدم وجود أماكن لتخزين حمولتها، وذلك بعد أن تجاوزت محطات تخزين الغاز الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية.

كما زاد طلب مستوردي الغاز على منشآت التخزين العائمة بهدف زيادة مخزوناتهم لبيعها بأسعار أعلى مع ازدياد الطلب.

ووفقا لشركة معلومات الطاقة Kpler فإن حجم المخزونات في وحدات التخزين العائمة للغاز الطبيعي المسال بلغ أعلى مستوى في عامين، وذلك بداية الشهر الجاري.