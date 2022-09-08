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زيادة مخزونات النفط الأميركية 3.6 مليون برميل في أسبوع

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية.
نفط وغاز

زيادة مخزونات النفط الأميركية 3.6 مليون برميل في أسبوع

انخفاض في مخزون البنزين

نيويورك - رويترز

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قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون البنزين.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام زادت بحوالي 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر، في حين انخفض مخزون البنزين بنحو 836 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.8 مليون برميل.

وصدر تقرير معهد البترول متأخرا يوما عن الموعد المعتاد بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

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