نفط وغاز
زيادة مخزونات النفط الأميركية 3.6 مليون برميل في أسبوع
انخفاض في مخزون البنزين
قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون البنزين.
وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام زادت بحوالي 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر، في حين انخفض مخزون البنزين بنحو 836 ألف برميل.
مادة اعلانية
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.8 مليون برميل.
وصدر تقرير معهد البترول متأخرا يوما عن الموعد المعتاد بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً
-
العقود الأميركية للغاز تهبط 4% إلى أدنى مستوى في 4 أسابيعمع توجه الإنتاج لتسجيل مستوى قياسي شهري طاقة
-
دويتشه بنك: الركود لا مفر منه.. وألمانيا يجب أن "تفطم" اقتصادها عن الصينأوضح الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية قصص اقتصادية
-
تغريم 17 شركة في البورصة المصرية بـ120 ألف جنيه لهذه الأسبابخالفت قواعد القيد وشطب الأوراق المالية المتداولة أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية