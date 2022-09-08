واشنطن: دول أخرى تبحث الانضمام لخطة الحد الأقصى لسعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستعلن عن قواعد ذات صلة في الأيام القليلة المقبلة
قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو، اليوم الخميس، إن عدداً من الدول المستوردة للنفط تدرس ما إذا كانت ستنضم إلى خطة مجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، مضيفاً أن المجموعة ستعلن عن قواعد ذات صلة في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أديمو في مقابلة مع "ياهو! نيوز"، أن الهند، وهي مستورد رئيسي للنفط الروسي، وافقت على مواصلة المحادثات بشأن ما إذا كانت ستنضم لهذه المبادرة، وأن واشنطن تأمل في أن تدرس الصين ذلك أيضاً.
مضى يقول إن القواعد ستوجه المستوردين إلى كيفية استخدام المنتجات المالية، مثل التأمين، لشحن النفط الروسي، طالما أن السعر دون الحد الأقصى المتفق عليه.
وقال أديمو إنه إذا تجاوز السعر الحد الأقصى، والذي لم يتم تحديده بعد، فستحتاج روسيا إلى إيجاد "طرق أخرى أكثر كلفة لشحن نفطها".
واتفقت مجموعة الدول السبع، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، يوم الجمعة على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
ولم يكشف أديمو عن الحد الأقصى المستهدف للسعر، لكنه قال إنه يجب أن يكون فعالاً، حتى إذا لم تنضم الهند والدول الأخرى المستوردة للنفط، لأنه سيوفر المزيد من الشفافية ويضع تلك البلدان في وضع أفضل للتفاوض بشأن أسعار أقل مع روسيا.
وقال أيضاً: "سنحدد سعراً للنفط أعلى من سعر الإنتاج الروسي. سنجعلهم قادرين على استخدام خدمات مجموعة السبع لبيع نفطهم طالما أنه يباع في إطار سقف السعر". مضيفاً أن الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف: "لقد رأينا بالفعل أن روسيا تتفاوض مع بعض الدول على أسعار منخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن السعر الحالي للنفط". ولم يذكر تفاصيل أو يحدد الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام.
-
خبير: 3 عوامل تؤثر على أسعار النفط في الفترة الحاليةقال خبير استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ارتفاع تهديدات الركود تلقي بظلالها على معدلات الطلب على النفط، إضافة إلى قوة ... نبض السوق
-
أسعار النفط ترتد صعوداً وسط مخاوف من شح المعروضبعد انخفاضها دون مستويات دعم فني رئيسية في الجلسة السابقة طاقة
-
أميركا ترفع توقعات إنتاجها النفطي إلى 11.79 مليون برميل يوميا في 2022إنتاج الخام الأميركي سيرتفع إلى 12.63 مليون برميل يوميا في عام 2023 طاقة