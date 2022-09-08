واشنطن: دول أخرى تبحث الانضمام لخطة الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو، اليوم الخميس، إن عدداً من الدول المستوردة للنفط تدرس ما إذا كانت ستنضم إلى خطة مجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، مضيفاً أن المجموعة ستعلن عن قواعد ذات صلة في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أديمو في مقابلة مع "ياهو! نيوز"، أن الهند، وهي مستورد رئيسي للنفط الروسي، وافقت على مواصلة المحادثات بشأن ما إذا كانت ستنضم لهذه المبادرة، وأن واشنطن تأمل في أن تدرس الصين ذلك أيضاً.

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مضى يقول إن القواعد ستوجه المستوردين إلى كيفية استخدام المنتجات المالية، مثل التأمين، لشحن النفط الروسي، طالما أن السعر دون الحد الأقصى المتفق عليه.

وقال أديمو إنه إذا تجاوز السعر الحد الأقصى، والذي لم يتم تحديده بعد، فستحتاج روسيا إلى إيجاد "طرق أخرى أكثر كلفة لشحن نفطها".

واتفقت مجموعة الدول السبع، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، يوم الجمعة على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

ولم يكشف أديمو عن الحد الأقصى المستهدف للسعر، لكنه قال إنه يجب أن يكون فعالاً، حتى إذا لم تنضم الهند والدول الأخرى المستوردة للنفط، لأنه سيوفر المزيد من الشفافية ويضع تلك البلدان في وضع أفضل للتفاوض بشأن أسعار أقل مع روسيا.

وقال أيضاً: "سنحدد سعراً للنفط أعلى من سعر الإنتاج الروسي. سنجعلهم قادرين على استخدام خدمات مجموعة السبع لبيع نفطهم طالما أنه يباع في إطار سقف السعر". مضيفاً أن الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها.

وأضاف: "لقد رأينا بالفعل أن روسيا تتفاوض مع بعض الدول على أسعار منخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن السعر الحالي للنفط". ولم يذكر تفاصيل أو يحدد الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام.