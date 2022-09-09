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الكويت تخفض سعر البيع الرسمي لخاماتها النفطية لآسيا في أكتوبر

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منشأة نفط في الكويت
أسعار النفط

الكويت تخفض سعر البيع الرسمي لخاماتها النفطية لآسيا في أكتوبر

حددتها فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي

سنغافورة - رويترز

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية في أكتوبر لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر عند 3.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 7.80 دولار للبرميل في سبتمبر.

كما خفضت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أكتوبر 4.60 دولار إلى 6.45 دولار للبرميل فوق سعر عمان/دبي.

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