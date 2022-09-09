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"السوق العالمية لا تقتصر على 7 دول".. روسيا تتوقع انقلاب السحر على الساحر

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منشأة للطاقة (صورة تعبيرية - istock)
منشأة للطاقة (صورة تعبيرية - istock)
روسيا و أوكرانيا

"السوق العالمية لا تقتصر على 7 دول".. روسيا تتوقع انقلاب السحر على الساحر

رئيس الدوما: خطة الغرب لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي ستفشل

موسكو - رويترز

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قال كبير المشرعين في روسيا اليوم الجمعة، إن الخطط الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية ستفشل، وإن الأسعار سترتفع كثيرا إلى ما هو أبعد من سقف الأسعار المصطنع الذي يحاولون القيام به.

كتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) على قناته على تليغرام: "ما يسميه مسؤولو الدولة في مجموعة السبع سقفًا للسعر سيصبح حدًا أدنى للسعر".

وقال: "السوق العالمية لا تقتصر على سبع دول.. السعر الهامشي المعلن من قبل الغرب سيصبح الحد الأدنى".

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وأضاف فولودين أن الدول المعنية أدركت اعتمادها على الطاقة الروسية، وأن الجهود لاستبدال واردات النفط والغاز من البلاد فشلت، ولن تتمكن بعد الآن من شراء الوقود من روسيا "بسعر رخيص".

أعلنت مجموعة الدول السبع الثرية عن خطط لفرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية الأسبوع الماضي، في خطوة قد تقيد أيضًا قدرة روسيا على تأمين الناقلات والحصول على خدمات التأمين من دول خارج مجموعة السبع.

في حديثه في فلاديفوستوك يوم الأربعاء، هدد الرئيس فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض حدود قصوى على صادرات النفط الروسية، محذرًا الغرب من أنها سوف "تتجمد" مثل ذيل ذئب في قصة خيالية روسية شهيرة.

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