غازبروم الروسية: شحن 42.4 مليون متر مكعب غاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، مقارنة مع 42.5 مليون متر مكعب أمس الجمعة، وفق رويترز.

وأوضحت غازبروم، الأسبوع الماضي، أن تسليمات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي هبطت بنسبة 48% حتى الآن هذا العام، وإن مجمل الانخفاض يبلغ 49% إذا أُدرجت المملكة المتحدة.

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وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع كل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرض التكتل سقفا لسعر الغاز الروسي، مما يثير مخاطر بتوزيع الغاز بنظام الحصص في بعض من أغنى دول العالم هذا الشتاء.

وقال بوتين إن بلاده ستبيع الغاز الروسي في كل أنحاء العالم، مضيفا أن المقترحات لتخفيض أسعار الغاز الروسي "غبية".

وأوضح أن الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الثقة في الدولار واليورو والجنيه الإسترليني انخفضت.

وأعاد بوتين التأكيد على أن قرارات الغرب قصيرة النظر في ما يتعلق بالأمن والاقتصاد.

وقال: "العقوبات على روسيا تشكل خطرا على العالم بأسره، لا يمكن عزل روسيا وسندافع عن مصالحنا، وسيتم استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية".