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"مبادلة" و"طاقة" تستثمران بقطاع الطاقة في أوزبكستان

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مبادلة قد تستحوذ على Fortress Investment من سوفت بنك بقيمة ملياري دولار
مبادلة
مبادلة للاستثمار

"مبادلة" و"طاقة" تستثمران بقطاع الطاقة في أوزبكستان

الشركتان الإماراتيتان تستحوذان على 40% من محطتين لتوليد الكهرباء

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن توقيع اتفاقيتين للاستثمار في خصخصة محطتين لتوليد الكهرباء تعملان بالغاز في مجمع تاليمرجان للطاقة في أوزبكستان.

وستستحوذ كل من مبادلة وطاقة على حصة نسبتها 40% في المحطتين بقدرة إنتاجية مشتركة تبلغ 1.6 غيغاوات فضلا عن إشرافهما على أعمال التشغيل والصيانة ذات الصلة بالمحطتين.

أما الحصّة المتبقية وهي 20%، فسوف تمتلكها شركة "تاليمرجان إيسيكليك إلكتر ستانسياسي"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

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تجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاقيتين ما زالتا رهناً باستيفاء الشروط القانونية اللازمة، بما في ذلك الحصول على الاعتمادات التنظيمية اللازمة والموافقات الأخرى؛ ومن المتوقّع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام 2023.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان في أعقاب الاتفاقية التي تمّ توقيعها في عام 2020 مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية وشركة محطات الطاقة الحرارية في أوزبكستان، والمرتبطة باقتراح الاستحواذ على مجمّع "تاليمرجان" للطاقة وتطويره وتشغيله.

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