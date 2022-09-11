اقتصاد ليبيا
إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 1.205 مليون برميل في اليوم
الإنتاج سجل نموا بنسبة 3.6%
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد، إن إنتاج النفط ارتفع إلى 1.205 مليون برميل يوميا بزيادة 3.6%، مقارنة مع 1.163 مليون في الأسبوع الماضي.
وقالت المؤسسة في الخامس من سبتمبر الجاري، إن إنتاج البلاد النفطي تراجع بسبب مشاكل في الكهرباء في حقلي السرير ومسلة.
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وفي أغسطس الماضي، قال البنك المركزي الليبي، إن إيرادات النفط في الأشهر السبعة الأولى من 2022 بلغت نحو 56.1 مليار دينار (11.54 مليار دولار)، وفقا لبيان.
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