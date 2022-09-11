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إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 1.205 مليون برميل في اليوم

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منشأة نفط في ليبيا (رويترز)
منشأة نفط في ليبيا (رويترز)
اقتصاد ليبيا

إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 1.205 مليون برميل في اليوم

الإنتاج سجل نموا بنسبة 3.6%

دبي- رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد، إن إنتاج النفط ارتفع إلى 1.205 مليون برميل يوميا بزيادة 3.6%، مقارنة مع 1.163 مليون في الأسبوع الماضي.

وقالت المؤسسة في الخامس من سبتمبر الجاري، إن إنتاج البلاد النفطي تراجع بسبب مشاكل في الكهرباء في حقلي السرير ومسلة.

وفي أغسطس الماضي، قال البنك المركزي الليبي، إن إيرادات النفط في الأشهر السبعة الأولى من 2022 بلغت نحو 56.1 مليار دينار (11.54 مليار دولار)، وفقا لبيان.

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