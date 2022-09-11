وزير الطاقة الروسي تعليقا على تقييد أسعار الطاقة: لن نبيع شيئا بخسارة

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف إن بلاده افضل ألا تبيع شيئا بدلا من البيع بخسارة، في إشارة إلى فكرة قيام الدول الغربية بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية.

وأضاف في تصريحات له اليوم الأحد: "من المؤكد أننا لن نبيع (شيئا) بخسارة أو بأقل من التكلفة. هذا مستحيل. لن نسمح أبدا بمعاملتنا بمثل هذه الطريقة".

مادة اعلانية

وكان قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) أكدوا في قمة يونيو عزمهم على تقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا واتفقوا مبدئيا على البدء في تقييد الأسعار النفط والغاز الروسيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن فرض سقف على أسعار الغاز المصدر من روسيا ليس له آفاق، وخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق.

ولم يلق مقترح وضع سقف سعري للغاز الروسي دعما كافيا بين وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الطارئ الذي انعقد في بروكسل، إذ تخشى بعض الدول بما فيها سلوفاكيا والنمسا التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي أن تفقده بالكامل.

ووافق الوزراء خلال اجتماعهم يوم الجمعة الماضي على تبني سلسلة من الإجراءات الطارئة لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة وتأثيره على مستويات التضخم، فيما قاموا بتكليف المفوضية الأوروبية بوضع مسودة للقوانين اللازمة.

وشملت قائمة الإجراءات تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجها، بهدف دعم الأسر والشركات التي تضررت من ارتفاع الأسعار.