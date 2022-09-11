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وزير الطاقة الروسي: لن نبيع نفطا إلى الدول التي تفرض قيودا على الأسعار

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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا

وزير الطاقة الروسي: لن نبيع نفطا إلى الدول التي تفرض قيودا على الأسعار

نيكولاي شولجينوف: نفضل ألا نبيع شيئا بدلا من البيع بخسارة

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة سبوتنيك اليوم الأحد عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله إن روسيا لن تبيع الغاز أو النفط للدول التي تفرض قيودًا على أسعارهما.

وقال وزير الطاقة الروسي: "نفضل ألا نبيع شيئا بدلا من البيع بخسارة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت يوم الجمعة توجيهات تقريبية للامتثال للحد الأقصى المقترح لسعر النفط الروسي.

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ويمنح التوجيه، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، الشركات الخاصة مهمة فرض الحد الأقصى، من خلال السعي للحصول على شهادة بأن النفط الروسي يُباع بالسعر الذي حددته الولايات المتحدة مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين، أو أقل من هذا السعر.

ولم يلق مقترح وضع سقف سعري للغاز الروسي دعما كافيا بين وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الطارئ الذي انعقد في بروكسل، إذ تخشى بعض الدول بما فيها سلوفاكيا والنمسا التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي أن تفقده بالكامل.

ووافق الوزراء خلال اجتماعهم يوم الجمعة الماضي على تبني سلسلة من الإجراءات الطارئة لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة وتأثيره على مستويات التضخم، فيما قاموا بتكليف المفوضية الأوروبية بوضع مسودة للقوانين اللازمة.

وشملت قائمة الإجراءات تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجها، بهدف دعم الأسر والشركات التي تضررت من ارتفاع الأسعار.

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