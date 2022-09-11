 وزيرة الخزانة الأميركية تتوقع ارتفاع أسعار الطاقة في الشتاء 

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن الأميركيين قد يشهدون زيادة في أسعار الغاز في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية.

ولم يلق مقترح وضع سقف سعري للغاز الروسي دعما كافيا بين وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الطارئ الذي انعقد في بروكسل، إذ تخشى بعض الدول بما فيها سلوفاكيا والنمسا التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي أن تفقده بالكامل.

مادة اعلانية

ووافق الوزراء خلال اجتماعهم يوم الجمعة الماضي على تبني سلسلة من الإجراءات الطارئة لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة وتأثيره على مستويات التضخم، فيما قاموا بتكليف المفوضية الأوروبية بوضع مسودة للقوانين اللازمة.

وشملت قائمة الإجراءات تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجها، بهدف دعم الأسر والشركات التي تضررت من ارتفاع الأسعار.