أسعار الوقود تشتعل في لبنان بعد وقف المركزي توفير الدولار

قال متحدث باسم مصرف لبنان المركزي لوكالة "رويترز"، إن المصرف توقف تماماً عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير اليوم الاثنين.

كان مصرف لبنان قال العام الماضي، إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).

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وخفض المصرف تدريجياً حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية.