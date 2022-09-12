.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار الوقود تشتعل في لبنان بعد وقف المركزي توفير الدولار

  • الخط
محطة وقود في بيروت (رويترز)
محطة وقود في بيروت (أرشيفية - رويترز)
لبنان

أسعار الوقود تشتعل في لبنان بعد وقف المركزي توفير الدولار

خفض المصرف تدريجياً حجم الدولارات التي يوفرها عبر "صيرفة" خلال الأسابيع الماضية

بيروت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال متحدث باسم مصرف لبنان المركزي لوكالة "رويترز"، إن المصرف توقف تماماً عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير اليوم الاثنين.

كان مصرف لبنان قال العام الماضي، إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).

وخفض المصرف تدريجياً حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الانتكاسة العسكرية الروسية في أوكرانيا تثير انتقادات مؤيدي بوتين الانتكاسة العسكرية الروسية في أوكرانيا تثير انتقادات مؤيدي بوتين
اكتشف المزيد