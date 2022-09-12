احتياطي النفط الاستراتيجي لأميركا يهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما.

وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي منذ مايو ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984، وفقا لرويترز.

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وحدد الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس/ آذار خطة لإطلاق مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادات حادة في التضخم.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم لرويتر الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تدرس الحاجة لمزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد تحجم إدارة بايدن عن إطلاق المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكتوبر/ تشرين الأول إذا واصلت العقود الآجلة القياسية للنفط الهبوط.

واقترحت وزارة الطاقة سد النقص في الاحتياطي البترولي بالسماح له بالدخول في عقود لشراء النفط في سنوات قادمة بأسعار ثابتة محددة سلفا. وقالت الإدارة إنها تعتقد أن الخطة ستساعد في تعزيز إنتاج النفط المحلي.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن إنتاج النفط الخام والطلب على المنتجات البترولية في الولايات المتحدة سيرتفعان كلاهما في 2022 بينما ينمو الاقتصاد.

وتوقعت الوكالة الحكومية في تقرير شهري، أن إنتاج الخام سيزيد إلى 11.79 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 12.63 مليون برميل يوميا في 2023، من 11.25 مليون برميل يوميا في 2021. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 12.29 مليون برميل يوميا في 2019.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات البترولية وسوائل الوقود الأخرى سيرتفع من 19.89 مليون برميل يوميا في 2021 إلى 20.40 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 20.75 مليون برميل يوميا في 2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 20.80 مليون برميل يوميا في 2005، بحسب بيانات الإدارة التي ترجع لعام 1973.