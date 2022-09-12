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دولة آسيوية تبحث الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي

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النفط الروسي (تعبيرية)
النفط الروسي (تعبيرية)
نفط وغاز

دولة آسيوية تبحث الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي

وسط ارتفاع أسعار الطاقة

دبي - العربية.نت

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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، يفكر في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.

وقال ويدودو في مقابلة أجرتها معه الصحيفة عندما سُئل عما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا: "نبحث دائما جميع الخيارات..‭‭‭‭ ‬‬‬‬بالطبع (سنقوم بالشراء) إذا حصلنا (منهم) على سعر أفضل"، حسبما نقلت "رويترز".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ويدودو أسعار الوقود المدعوم بنسبة 30%، وقال إن رفع الأسعار كان "خياره الأخير" بسبب ضغوط مالية، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة.

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وأي تحرك لشراء الخام الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع قد يعرض إندونيسيا لعقوبات أميركية.

وفي أغسطس الماضي، قال وزير السياحة الإندونيسي، ساندياجا أونو، إن بلاده تلقت عرضا لشراء الخام الروسي بخصم 30%.

وبعد ذلك، قالت شركة النفط المملوكة للدولة في البلاد "برتامينا"، إنها تبحث المخاطر المتعلقة بشراء النفط الروسي.

وسجلت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، معدل تضخم سنوي قدره 4.69% في أغسطس، وهو أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2 و4% للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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