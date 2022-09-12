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مصافٍ في شمال آسيا ستحصل على حصص كاملة من الخام السعودي خلال أكتوبر

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نفط السعودية
صورة تعبيرية عن النفط السعودي
أسعار النفط

مصافٍ في شمال آسيا ستحصل على حصص كاملة من الخام السعودي خلال أكتوبر

خفضت المملكة أسعار البيع الرسمية للمشترين الآسيويين

سنغافورة – رويترز

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قالت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن شركة أرامكو السعودية أخطرت ثلاثة على الأقل من مشتري نفطها في شمال آسيا بأنها ستورد لهم الكميات المتعاقد عليها بالكامل من النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول.

وخفضت السعودية أكبر مصدر النفط في العالم أسعار البيع الرسمية للمشترين الآسيويين، وهو أول تخفيض في أربعة أشهر.

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