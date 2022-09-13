الاتحاد الأوروبي: أسواق الغاز تشهد توترا والأسعار تخرج عن السيطرة

أعلن الاتحاد الأوروبي أن أسواق الغاز تشهد توترا وسط توقعات أن تخرج الأسعار عن السيطرة.

ويبدو أن المفوضية الأوروبية تبتعد عن اتخاذ أي قرار بتحديد سقف لأسعار الغاز، معللة ذلك بالحاجة لمزيد من التباحث بين دول الاتحاد الأوروبي، المنقسمة فعلا حول الخطوة.

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لكن ما يبدو أنه بات قريباً من التنفيذ، هو وضع سقف لإيرادات شركات الطاقة منخفضة التكلفة وإقرار تخفيضات إلزامية بالاستهلاك.

وكان وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي طلبوا الأسبوع الماضي من المفوضية الأوروبية، اقتراح سقوف واسعة لأسعار الغاز.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لاستبدال ثلثي واردات الغاز الروسي بحلول نهاية العام، على الرغم من أن المحللين يحذرون من الفشل في تحقيق الهدف.