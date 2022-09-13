العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي ترتفع 3% رغم توقعات متشائمة

ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 3% في تعاملات متقلبة يوم الإثنين، بدعم من عوامل فنية وتراجع طفيف في تقديرات الإنتاج للأسبوع.

وأنهت عقود الغاز تسليم أكتوبر، جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 25.3 سنت، أو 3.2%، لتسجل عند التسوية 8.249 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لـ"رويترز".

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وكان العقد هبط حوالي 9% الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يونيو، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها لثلاثة أسابيع متتالية منذ مطلع يوليو.

والعقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 123% حتى الآن هذا العام، إذ تبقي أسعار أعلى في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية قوية.

وقفزت أسعار الغاز العالمية بسبب تعطلات في الإمدادات وعقوبات مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وجاءت الزيادة في العقود الآجلة للغاز الإثنين على الرغم من استمرار إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، والذي كان يستهلك حوالي ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو.