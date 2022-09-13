إنتاج أوبك يقفز بـ618 ألف برميل يومياً في أغسطس
السعودية ترفع إنتاجها إلى 11.051 مليون برميل يومياً
قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الثلاثاء، إن إنتاجها النفطي ارتفع بمقدار 618 ألف برميل في اليوم خلال أغسطس إلى 29.65 مليون برميل في اليوم بسبب زيادة الإنتاج في ليبيا والسعودية
وأوضحت أوبك، أن السعودية أبلغت عن زيادة إنتاجها في أغسطس إلى 11.051 مليون برميل في اليوم بزيادة قدرها 236 ألف برميل في اليوم، وفقا لرويترز.
وأبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على توقعاتها بشأن نمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 مستندة إلى مؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل غير مواتية مثل ارتفاع التضخم.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.
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