توقعات بتسجيل إنتاج النفط الصخري الأميركي في أكتوبر أعلى مستوى منذ مارس 2020
سيرتفع إلى 9.116 مليون برميل يومياً
توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن إجمالي إنتاج الأحواض الرئيسية للنفط الصخري في الولايات المتحدة، سيرتفع بمقدار 132 ألف برميل يوميا إلى 9.116 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020.
وقالت الوكالة الحكومية في تقرير يوم الاثنين، إن إنتاج النفط في برميان في تكساس ونيو مكسيو، وهو أكبر حوض أميركي للنفط الصخري، من المتوقع أن يزيد بمقدار 66 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 5.413 مليون برميل يوميا الشهر المقبل، حسب ما نقلت "رويترز".
وقدرت إدارة معلومات الطاقة، أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الأحواض الصخرية الكبيرة سيرتفع بمقدار 0.606 مليار قدم مكعبة يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ 94.741 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر.
وفي أكبر حقل للغاز الصخري في آبالاتشيا، الواقع في بنسلفانيا وأوهايو ووست فرجينيا، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 35.577 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر، وهو ما سيكون الأعلى منذ أن سجل مستوى قياسيا قرب 36.0 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر 2021.
-
العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي ترتفع 3% رغم توقعات متشائمةبدعم من عوامل فنية وتراجع طفيف في تقديرات الإنتاج طاقة
-
عشية جنازة الملكة.. أسعار الفنادق في لندن تقفز 300% وتسجل هذه المستوياتالطلب على الغرف الفندقية بلغ أعلى مستوياته منذ أولمبياد 2012 قصص اقتصادية
-
تغطية كاملة لاكتتاب "سالك" في سوق دبي.. بعد ساعات من بدئهتوقعات بأن يكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم أسواق المال