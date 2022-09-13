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توقيع اتفاقية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة السعودي

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ذكاء اصطناعي

توقيع اتفاقية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة السعودي

الاتفاقية وقعت بين مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة وشركة سيمنز العالمية

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اتفاقية بين مركزهما المشترك "مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة" مع شركة Siemens Advanta العالمية، وذلك لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة في المملكة من أجل المساهمة في زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.

وبموجب الاتفاقية ستعمل شركة سيمنز مع مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في المملكة بشكل وثيق لتطوير حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير من شأنها أن تساعد في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة وتدعم تحقيق أهداف المملكة في أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول التقنية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات المملكة الطموحة ضمن رؤية 2030.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال مدير عام الذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال في وزارة الطاقة السعودية يحيى خوجة: "اقتصاد المملكة مبني على الطاقة، بالتالي نطمح إلى تعزيز ريادة المملكة من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي".

وأشار خوجة إلى أهمية ذلك في زيادة الموارد للمستخدمين وإدارة الكربون، والتغير المناخي.

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