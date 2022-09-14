تراجع هامشي لأسعار النفط وسط مخاوف من رفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار النفط هامشياً اليوم الأربعاء وسط مخاوف من لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس/آب، مما بدد الدعم الناجم عن توقعات قوية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول نمو الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أي 0.2%، إلى 93.00 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أي 0.1%، إلى 87.20 دولار.

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وتعرضت الأسعار لضغوط من بيانات غير متوقعة للتضخم الأميركي أمس الثلاثاء، مما بدد الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي من سياسته المتشددة المتعلقة برفع سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في ظل بقاء التضخم بعيدا عن معدله المستهدف والبالغ 2%.

وفي الصين، يؤدي استمرار سريان القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 إلى تقليص الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من تأكيد أوبك استمرار توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023، مستشهدة بإشارات على أن الاقتصادات الرئيسية تؤدي بصورة أفضل من المتوقع على الرغم من الظروف المعاكسة مثل ارتفاع التضخم.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير في توقعاتها عن الشهر الماضي.