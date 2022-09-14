زيادة مخزونات النفط الأميركية.. وانخفاض البنزين

ذكرت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون البنزين.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام زادت حوالي 6 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر أيلول، في حين انخفض مخزون البنزين بنحو 3.2 مليون برميل.

مادة اعلانية

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.8 مليون برميل.

وكانت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية، أظهرت أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما.

وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي منذ مايو ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984، وفقا لـ"رويترز".