الغاز الروسي
فرنسا: بدء ضخ الغاز لألمانيا اعتبارا من منتصف أكتوبر لسد نقص الغاز الروسي
أعلن المدير العام لمشغل شبكة الغاز في فرنسا Thierry oublie خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن طاقة تصدير جديدة للغاز من فرنسا إلى ألمانيا ستكون متاحة "منتصف أكتوبر".
وأضاف مدير GRTgaz "تحت تأثير الحرب في أوكرانيا، انعكست تدفقات الغاز القادمة من الشرق تاريخيًا. حدث تجفيف احترافي للغاز العابر منذ صيف 2022".
مادة اعلانية
"تعمل GRTgaz على تكييف شبكتها لتطوير قدرة تصديرية جديدة من فرنسا إلى ألمانيا والتي ستكون متاحة في منتصف أكتوبر "، بحسب بيان صحافي صادر عن GRTgaz اليوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً
-
"فيتش" للعربية: 68% نسبة التمويل البنكي للشركات الإماراتية و95% للسعوديةالسندات والاكتتابات تمثل 34% من هيكل تمويل الشركات الإماراتية قصص اقتصادية
-
مؤشرات الكويت تغلق على هبوط مع ضعف في السيولة وتزايد القلق بشأن أسعار الفائدةبقيمة تداولات 37.7 مليون دينار أسواق المال
-
السعودية تجمع 1.7 مليار ريال من إصدارات الصكوك المحلية لشهر سبتمبرإجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 7.38 مليار ريال نبض السوق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية