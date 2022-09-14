فرنسا: بدء ضخ الغاز لألمانيا اعتبارا من منتصف أكتوبر لسد نقص الغاز الروسي

أعلن المدير العام لمشغل شبكة الغاز في فرنسا Thierry oublie خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن طاقة تصدير جديدة للغاز من فرنسا إلى ألمانيا ستكون متاحة "منتصف أكتوبر".

وأضاف مدير GRTgaz "تحت تأثير الحرب في أوكرانيا، انعكست تدفقات الغاز القادمة من الشرق تاريخيًا. حدث تجفيف احترافي للغاز العابر منذ صيف 2022".

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"تعمل GRTgaz على تكييف شبكتها لتطوير قدرة تصديرية جديدة من فرنسا إلى ألمانيا والتي ستكون متاحة في منتصف أكتوبر "، بحسب بيان صحافي صادر عن GRTgaz اليوم الأربعاء.