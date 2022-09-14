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مخزونات النفط الأميركي ترتفع 2.4 مليون برميل في أسبوع بأعلى من التوقعات

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

مخزونات النفط الأميركي ترتفع 2.4 مليون برميل في أسبوع بأعلى من التوقعات

فيما تراجع مخزون البنزين 1.8 مليون برميل

دبي - العربية.نت

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون البنزين.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام ارتفعت 2.4 مليون برميل إلى 429.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/ أيلول، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا زيادة قدرها 833 ألف برميل.

وهبط مخزون البنزين 1.8 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 213 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 858 ألف برميل.

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وقفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.2 مليون برميل إلى 116 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 600 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبط بمقدار 1.07 مليون برميل يوميا إلى 2.28 مليون برميل يوميا.

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