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"الطاقة الدولية": تباطؤ الاقتصاد سيوقف نمو الطلب على النفط في الربع الأخير

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نفط (صورة تعبيرية - istock)
نفط (صورة تعبيرية - istock)
نفط وغاز

"الطاقة الدولية": تباطؤ الاقتصاد سيوقف نمو الطلب على النفط في الربع الأخير

نمو الطلب سيستأنف بقوة في 2023 بدعم من الصين

لندن - رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتوقف في الربع الأخير من العام الجاري، مع تفاقم التباطؤ الاقتصادي، لكنها توقعت استئنافه بقوة في العام 2023.

وقالت هيئة الطاقة ومقرها باريس، في تقريرها الشهري: "لا يزال الطلب العالمي على النفط تحت ضغط من الاقتصاد الصيني المتعثر والتباطؤ المستمر في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب هذا العام بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا إلى مليوني برميل يوميًا، مع الحفاظ على توقعاتها للنمو في 2023 عند 2.1 مليون برميل يوميًا.

أوبك تتمسك بتوقعاتها المتفائلة عن نمو الطلب على النفط في 2022 و2023 طاقة أوبك أوبك تتمسك بتوقعاتها المتفائلة عن نمو الطلب على النفط في 2022 و2023

واستحوذت الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على معظم الزيادة في الطلب هذا العام، في حين أن الدول خارج المجموعة وخاصة الصين، ستدعم النمو في العام المقبل شريطة أن تخفف بكين من قيود كوفيد.

وأضافت الوكالة: "ستغطي الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثلاثة أرباع مكاسب العام 2023، إذا أعادت الصين فتح أبوابها كما هو متوقع".

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