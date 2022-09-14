وزير المالية الفرنسي: تكلفة سقوف أسعار الطاقة تبلغ 16 مليار يورو العام القادم  

قال وزير المالية الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في فرنسا في ميزانية 2023 ستبلغ 16 مليار يورو (15.99 مليار دولار).

وأبلغ برونو لومير مؤتمرا صحافيا "هذه هي التكلفة الصافية".

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وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن الزيادة المسموح بها في أسعار الطاقة للأسر ستكون 15% لكل من الغاز والكهرباء، مضيفة أن سبب الزيادة يرجع إلى التوترات الجيوسياسية الناتجة عن حرب أوكرانيا ونقص في إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية المحلية، وفق رويترز.

وأضافت أن الزيادة في أسعار الغاز سيبدأ سريانها من يناير/ كانون الثاني في حين سيبدأ سريان الزيادة في أسعار الكهرباء من فبراير /شباط.