أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف من ضعف الطلب وارتفاع الدولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ تجاوزت المخاوف من ضعف الطلب بسبب زيادة كبيرة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ارتفاع الدولار.

وفشل العقد الآجل الرئيسي لخام برنت في الحفاظ على مكاسبه السابقة وانخفض 23 سنتا، أو 0.2%، إلى 93.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.1%، إلى 88.39 دولار.

مادة اعلانية

وكانت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأميركية ونواتج التقطير أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود ويحد من أسعار النفط.

ويعتبر الدولار القوي أيضا من العوامل المؤثرة بالسلب على الطلب على النفط، إذ أصبحت السلع المقومة بالدولار، ومنها النفط الخام، أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، اليوم الخميس بالقرب من ذروته الأخيرة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إنها تتوقع تحولا واسع النطاق من الغاز إلى النفط لأغراض التدفئة، قائلة إن الطلب الإضافي على النفط سيبلغ في المتوسط ​​700 ألف برميل يوميا من أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى مارس/آذار 2023- أي ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عام.