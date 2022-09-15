الغاز الروسي
غازبروم لأوروبا: لا بديل للغاز الروسي
لا يمكن توقع إمدادات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور
قال نائب الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الروسي غازبروم، أوليغ أكسيوتين، اليوم الخميس، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه لا يمكن توقع إمدادات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور.، وفق رويترز.
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وأمس، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، روسيا بشن حرب على واردات الطاقة لأوروبا، مشيرة إلى أن موسكو تستغل سوق الطاقة كسلاح "لكن أوروبا لن تعتمد عليها".
وأضافت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أن العقوبات ضد روسيا قائمة ولن يتم التراجع عنها، قائلة: "بوتين سيفشل وأوروبا ستنتصر".
وأقرت فون دير لاين بأن الوضع الاقتصادي في أوروبا بات صعباً على الأسر والشركات.
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