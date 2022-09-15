"إيني": إيطاليا ستستغني عن الغاز الروسي نهائياً في شتاء 2024

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، إنه يجب على إيطاليا أن تزيد قدراتها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من العام المقبل.

وأبلغ كلاوديو ديسكالزي مؤتمرا للأعمال يوم الأربعاء، أن إيطاليا ضمنت واردات إضافية من الغاز من الجزائر والنرويج للتعويض عن هبوط في الإمدادات من روسيا، لكنها تحتاج لمرافئ إضافية للغاز الطبيعي المسال لاستقبال المزيد من الوقود من بضع دول.

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وأضاف ديسكالزي، أن "إيني"، التي استوردت العام الحالي حوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز من روسيا من بين ما إجماليه 29 مليار متر مكعب استوردتها إيطاليا، ستستبدل ما يزيد قليلا على 50% من الإمدادات الروسية بدءا من شتاء هذا العام.

وأشار إلى أنه في شتاء 2024-2025، ستكون "إيني" قد استبدلت الغاز الروسي بنسبة 100%.

وأفاد ديسكالزي، بأن الجزائر في الوقت الحالي ضاعفت إلى المثلين تدفقاتها من الغاز إلى إيطاليا.

وقال: "ثم لدينا مساهمات أخرى مثل مساهمة من النرويج، وفي المستقبل سيكون لدينا أيضا مساهمات من مصر ونيجيريا وأنجولا والكونجو عبر الغاز الطبيعي المسال".