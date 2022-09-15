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"توتال" تبيع 18% من أنشطتها في حقل سرسنك النفطي بالعراق

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شركة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز.
نفط وغاز

"توتال" تبيع 18% من أنشطتها في حقل سرسنك النفطي بالعراق

إلى شركة شاماران بتروليم المدرجة في كندا والسويد

دبي - العربية.نت

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قالت شركة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز، اليوم الخميس، إنها استكملت بيع حصة 18% من أنشطتها في حقل سرسنك النفطي البري في إقليم كردستان العراق.

وأضافت أنه تم بيع الحصة إلى شركة شاماران بتروليم المدرجة في كندا والسويد، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت وزارة النفط العراقية، كشفت أوائل العام الحالي عن أن شركة توتال الفرنسية دخلت في تطوير 4 مشاريع باستثمارات تبلغ نحو 27 مليار دولار.

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وأوضحت الوزارة وقتها، أن المشاريع تتضمن مشروع مد خط الأنبوب البحري ومشروع تطوير حقل أرطاوي، فضلا عن استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم قياسية على مرحلتين اثنتين ومشروع استثمار واحد كيكا من الطاقة الشمسية.

وأضافت أن المشروع الثاني يشمل تطوير حقل أرطاوي وزيادة الإنتاج، إذ إن الطاقة الانتاجية للحقل في الوقت الحالي تقدر بـ 80 ألف برميل.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التطوير تهدف إلى زيادة إنتاج الحقل إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميا.

وذكرت أن تطوير حقل أرطاوي سيتم بمساهمة شركة توتال بنسبة 60% وشركة النفط الوطنية بنسبة 40%، وبعد تصدير النفط من الحقل سيتم استرداد الكلف سواء لشركة النفط الوطنية أو من قبل الشركة المستثمرة.

وبينت أن مشروع التطوير يشمل بناء منشأة ومحطات تتعلق بالنفط الخام واستثمار الغاز وغير ذلك.

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