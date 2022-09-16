أسعار الغاز تتراجع في أوروبا مع تدفق الإمدادات من النرويج وتراكم المخزون

تراجعت أسعار الغاز في بريطانيا وهولندا، اليوم الجمعة، وسط تدفقات مستقرة من النرويج وزيادة مطردة في مستويات التخزين، رغم وقف التدفقات الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

انخفض عقد الشهر المقبل، وهو المعيار الأوروبي، بمقدار 16.15 يورو عند 196 يورو لكل ميغاوات في الساعة عند 0907 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض عقد التسليم في اليوم التالي بمقدار 28.8 يورو إلى 174 يورو / ميغاوات ساعة.

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ويقول محللو EnergyScan إن السوق تفتقر إلى اتجاه واضح، حيث لم توفر الأساسيات ولا اقتراح الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة وضوحًا كافيًا.

ونشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، مقترحات لتخصيص أكثر من 140 مليار يورو لدعم المستهلكين، لكن الخطة لم تتضمن فكرة سابقة لوضع حد لأسعار الغاز الروسي.

قال محللو رفينيتيف إن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال في ميناء إيمشافن الهولندي، كان أيضًا دافعًا هبوطيًا قويًا لهذا اليوم.

ومخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 85٪ تقريبًا، متجاوزة هدف الكتلة. وكانت تدفقات الغاز الطبيعي المتجهة شرقًا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا إلى بولندا من ألمانيا ثابتة اليوم الجمعة، بينما ظل خط أنابيب نورد ستريم 1 مغلقًا.

وأظهرت بيانات الشبكة الوطنية البريطانية، أن نظام الغاز البريطاني فائض بنحو 16 مليون متر مكعب، مع توقع أن يصل العرض إلى 206 ملايين متر مكعب مقابل طلب بنحو 190 مليون متر مكعب.