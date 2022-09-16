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البرازيل تتفاوض مع روسيا ودول عربية لتعزيز واردات الديزل

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منشأة نفط في البرازيل
منشأة نفط في البرازيل.
نفط وغاز

البرازيل تتفاوض مع روسيا ودول عربية لتعزيز واردات الديزل

في محاولة لخفض أسعار الوقود والسيطرة على التضخم

برازيليا - رويترز

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قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، يوم الخميس، إن بلاده تجري مفاوضات مع روسيا ودول عربية لتعزيز وارداتها من الديزل.

وكانت الحكومة البرازيلية، ذكرت في يوليو الماضي، أنها تحاول شراء "أكبر قدر ممكن من (الديزل)" من روسيا في محاولة لخفض أسعار الوقود والسيطرة على التضخم.

ولعبت أسعار الوقود المرتفعة دورا رئيسيا في مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية البرازيلية، إذ هزت آمال بولسونارو في إعادة انتخابه قبل الاقتراع في أكتوبر تشرين الأول.

ويتخلف بولسونارو حاليا عن الزعيم اليساري السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في استطلاعات الرأي.

ولم ترد وزارة الخارجية البرازيلية بعد على طلب للتعليق.

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