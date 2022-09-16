اقتصاد العراق
رويترز: توقف صادرات نفط العراق من مرفأ البصرة بسبب تسرب
عمليات تحميل النفط متوقفة لحين اكتمال إصلاح الخلل
قالت مصادر بقطاع النفط العراقي اليوم الجمعة، إن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب تسرب.
وأضافت المصادر لوكالة "رويترز"، أن "عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين اكتمال إصلاح الخلل".
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