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رويترز: توقف صادرات نفط العراق من مرفأ البصرة بسبب تسرب

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نفط العراق
نفط العراق (صورة تعبيرية)
اقتصاد العراق

رويترز: توقف صادرات نفط العراق من مرفأ البصرة بسبب تسرب

عمليات تحميل النفط متوقفة لحين اكتمال إصلاح الخلل

دبي - العربية.نت

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قالت مصادر بقطاع النفط العراقي اليوم الجمعة، إن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب تسرب.

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز"، أن "عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين اكتمال إصلاح الخلل".

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