قطر تبيع شحنتين من خام الشاهين تحميل نوفمبر بعلاوات أعلى من أكتوبر

قال مصدران تجاريان، اليوم الجمعة، إن "قطر للطاقة" باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في نوفمبر بعلاوات تتراوح بين 4.5 و5.5 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

يأتي هذا مقارنة مع علاوات بين 3.6 و4.1 دولار تقريبا لشحنات تحميل أكتوبر، والتي بيعت في عطائها الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر.

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وارتفعت العلاوات الفورية لخام الشرق الأوسط منذ أواخر أغسطس، إذ تتوقع السوق انتعاش الطلب من اليابان ودول جنوب آسيا بمجرد استئناف المصافي العمل بعد الصيانة والأمطار الموسمية، بينما لا تزال المخاوف قائمة إزاء شح محتمل في الإمدادات العالمية وسط أزمة الطاقة بين روسيا والدول الغربية.

وذكر المصدران أنه من المرجح أن تكون "فيتول" و"إكسون موبيل"، اشترتا الشحنتين، وهما للتحميل في 2-3 و28-29 نوفمبر المقبل.

وأضافا أن "قطر للطاقة" حددت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل نوفمبر عند علاوة 5.35 دولار للبرميل بعد ترسية العطاءات، ارتفاعا من 4.06 دولار في الشهر السابق.