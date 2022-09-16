"توتال إنرجيز" توقع اتفاقاً للتنقيب عن الغاز مع سلطنة عمان

أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية في بيان اليوم الجمعة، أنها وقعت اتفاقاً للتنقيب عن الغاز الطبيعي ومشاركة الإنتاج مع وزارة الطاقة العمانية.

يتعلق الاتفاق بمنطقة تسمى منطقة الامتياز رقم 11، وسيتم حفر أول بئر استكشافية في العام 2023.

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ستمتلك توتال إنرجيز 22.5% في المنطقة، وأوكيو العمانية 10%، بينما تمتلك شل 67.5% وستدير العمليات.

وقالت توتال إنرجيز: "دخولنا اليوم في منطقة الامتياز 11 تمنحنا فرصة لإطلاق إمكانات إضافية لتلبية الطلب المحلي والطلب على تصدير الغاز".