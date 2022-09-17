أميركا تخصص 45 مليون دولار لمساعدة جنوب أفريقيا في وقف الاعتماد على الفحم

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة تشكيل مجموعة عمل استشارية للاستثمار بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وتخصيص 45 مليون دولار من أجل وقف الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة وذلك بعد اجتماع الرئيسين الأميركي جو بايدن والجنوب أفريقي سيريل رامابوسا.

وذكر البيت الأبيض إن الزعيمين أجريا محادثات خاصة في المكتب البيضاوي استمرت أكثر من ساعة حول مواضيع شملت التجارة والمناخ والطاقة.

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وقال البيت الأبيض إنهما أوضحا التزامهما بمعالجة العديد من "التحديات الأكثر إلحاحا في العالم والتي نتشارك القلق بشأنها، بما في ذلك الصراع الروسي الأوكراني وعواقبه السلبية على الأمن الغذائي في أفريقيا".

كما أعلن بايدن عن تمويل بقيمة 45 مليون دولار لمشروع متعدد الجنسيات يهدف إلى تسريع التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحم في جنوب أفريقيا.