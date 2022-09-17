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إنتاج النفط العُماني يرتفع 10.1% في يوليو الماضي

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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
اقتصاد عمان

إنتاج النفط العُماني يرتفع 10.1% في يوليو الماضي

لأكثر من 223 مليون برميل

دبي - العربية.نت

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ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 10.1% بنهاية يوليو الماضي، ليبلغ نحو 223.18 مليون برميل، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجل إنتاج النفط الخام وحده ارتفاعًا بنسبة 13.5% خلال هذه الفترة فيما انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 1.6% بنهاية يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو من عام 2021م.

كما سجل متوسط سعر النفط الخام العُماني ارتفاعًا بنسبة 61% بنهاية شهر يوليو 2022م ليصل إلى 92.8 دولار للبرميل مقارنة بـ 57.6 دولار للبرميل في نهاية يوليو 2021م، كما ارتفع المتوسط الشهري لسعر النفط بنسبة 4.7% في شهر يوليو 2022م مقارنة بالشهر السابق من العام ذاته.

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وشهد إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعًا بنسبة 16.7% في نهاية شهر يوليو 2022م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وشهدت صادرات سلطنة عُمان النفطية إلى اليابان نموًّا ملحوظًا بنسبة 206.6% لتبلغ نحو 7.308 مليون برميل بنهاية يوليو الماضي، كما ارتفعت الصادرات النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 68.7% خلال هذه الفترة.

من جهة ثانية، شهد إنتاج الغاز الطبيعي (بما في ذلك الاستيراد) في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.9% ليصل إلى 30.485 مليار متر مكعب.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في كل من: المناطق الصناعية بنسبة 13.9%، والمشروعات الصناعية بنسبة 6%، وحقول النفط بنسبة 1.6%، بينما شهد استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء انخفاضا بنسبة 0.7%.

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