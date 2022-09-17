"فولكس فاجن" الألمانية تُحقق مكاسب ضخمة من تجارة الغاز

في الوقت الذي تعاني فيه ألمانيا ومعها كل القارة الأوروبية من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والنفط والطاقة منذ بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، فان شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة المتخصصة بصناعة السيارات تستعد لتحصد مئات ملايين الدولارات كأرباح لها من تجارة الغاز وارتفاع أسعاره.

وفي التفاصيل التي نشرتها وكالة "بلومبيرغ" واطلعت عليها "العربية نت" فإن "فولكس فاجن" ستحصل على مئات الملايين من اليورو من أرباح التداول بالغاز بعد أن فرغت تحوطاً ضخماً من الغاز الطبيعي، وباعت كميات كبيرة من الوقود كانت تشتريها سابقاً في السوق الألمانية.

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و"فولكس فاجن" هي أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، وقد قررت مؤخراً بيع ما قيمته 2.6 تيراواط / ساعة من عقود الغاز، بحسب ما تبين من وثيقة نشرت مضمونها "بلومبيرغ".

وبحسب الوكالة فان "هذه الكمية من الغاز تكفي لتشغيل حوالي 200 ألف منزل عادي يعمل بالغاز لمدة عام كامل".

ويتم تداول أسعار الغاز الآن أعلى بعدة مرات من مستوياتها عندما اشترت شركة "فولكس فاجن" الإمدادات، بسبب أزمة طاقة غير مسبوقة في أوروبا.

واستناداً إلى الأسعار الأخيرة، من المحتمل أن تحصل "فولكس فاجن" على حوالي 400 مليون يورو (399 مليون دولار) من الأرباح، وفقًا لحسابات "بلومبيرغ".

وكانت الشركة تخطط لاستخدام الغاز العام المقبل في محطتي توليد للطاقة في فولفسبورج كجزء من تحويل الوقود بعيداً عن الفحم. ومع ذلك أدى ارتفاع الأسعار، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوقود، إلى قيام "فولكس فاجن" ببيعه والتمسك بالفحم في الوقت الحالي، بحسب ما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر إن المشتريات المسبقة المعروفة باسم "التحوطات" والتي كانت تهدف للحماية من تقلب الأسعار، تم شراؤها منذ عام 2020، عندما كان سعر السوق نحو 30 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

ويتم الآن تداول العقود الآجلة للغاز في المركز بالقرب من 200 يورو لكل ميغاواط / ساعة. ويعتمد الربح المفاجئ من البيع بشكل كبير على كيفية تغير سعر السوق حيث يتم بيع التحوطات تدريجياً على مدار عدة أسابيع.

ورفض متحدث باسم "فولكس فاجن" التعليق على ما قال إنها "معاملات تجارية داخلية".