رئيس مؤسسة البترول: الكويت مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا طلب السوق

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأحد، إن بلاده تنتج حاليا ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يومياً من النفط بما يتسق حصتها في أوبك.

وأضاف الشيخ نواف سعود الصباح، أن الكويت لديها أيضا خطط لزيادة إنتاج النفط الخام متى طلبت السوق ذلك، موضحا في الوقت نفسه أن عملاء المؤسسة لا يزالون يطلبون نفس الكميات من النفط، وفقا لرويترز.

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وأشار إلى أن الكويت تنتج حاليا 650 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، وأن هناك خططا لزيادتها إلى مليار.

وفيما يتعلق بوضع السوق، قال إن "الغموض موجود في جميع الأسواق سواء الغاز أو النفط. هناك تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي للعالم مع زيادة أسعار الفائدة والركود المتوقع في الاقتصادات العالمية ومدى تأثيره على الطلب على النفط".

وزاد تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك والدول الحليفة ومن بينها روسيا، إنتاج النفط هذا العام ضمن سعيه لإلغاء التخفيضات القياسية التي تبناها عام 2020 بعدما تسببت الجائحة في تراجع الطلب.

إلا أن المجموعة أخفقت في الأشهر الماضية في تحقيق زيادات الإنتاج المخطط لها نتيجة نقص استثمارات بعض دول أوبك في الحقول النفطية فضلا عن تراجع الإنتاج الروسي.

وفي أغسطس الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط ووزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس، أنه تماشيا مع التزام الكويت بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط إلى الأسواق الدولية، زادت الكويت إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع أحجامها الملتزمة البالغة 2.811 مليون برميل يوميا بموجب اتفاقية أوبك +.

وأضاف في بيان لوزارة النفط، أن زيادة الإنتاج تتماشى مع الإعلانات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفط الدولية بإمدادات كافية ويمكنها تلبية الطلب المستقبلي المتوقع، مؤكداً على أن دولة الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار السوق، لا سيما من خلال "أوبك +".