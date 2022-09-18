إنتاج النفط الخام في الصين يرتفع 3.2% في 8 أشهر من 2022

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن إنتاج النفط الخام في الصين شهد توسعا مستقرا، بزيادة 3.2% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

وحسب الهيئة الوطنية للإحصاء، بلغ الإنتاج 136.94 مليون طن أثناء الفترة بين يناير وأغسطس الماضيين.

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وخلال الفترة نفسها، استوردت الصين 330.18 مليون طن من النفط الخام، بانخفاض 4.7% على أساس سنوي.

وفي شهر أغسطس وحده، انخفض إنتاج النفط الخام في الصين بنسبة 0.2% على أساس سنوي إلى 16.94 مليون طن، حسب ما كشفت البيانات.