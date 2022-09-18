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إنتاج النفط الخام في الصين يرتفع 3.2% في 8 أشهر من 2022

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اقتصاد الصين

إنتاج النفط الخام في الصين يرتفع 3.2% في 8 أشهر من 2022

بلغ الإنتاج 136.94 مليون طن أثناء الفترة بين يناير وأغسطس

بكين – شينخوا

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن إنتاج النفط الخام في الصين شهد توسعا مستقرا، بزيادة 3.2% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

وحسب الهيئة الوطنية للإحصاء، بلغ الإنتاج 136.94 مليون طن أثناء الفترة بين يناير وأغسطس الماضيين.

وخلال الفترة نفسها، استوردت الصين 330.18 مليون طن من النفط الخام، بانخفاض 4.7% على أساس سنوي.

وفي شهر أغسطس وحده، انخفض إنتاج النفط الخام في الصين بنسبة 0.2% على أساس سنوي إلى 16.94 مليون طن، حسب ما كشفت البيانات.

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