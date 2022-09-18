تركيا تسعى لاتفاق مع موسكو لتسديد فواتير الغاز بالليرة

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على خصم قدره 25% على واردات الغاز الطبيعي من موسكو، ودفع جزء من فاتورة الطاقة بالليرة التركية.

يأتي ذلك فيما قد تتجاوز فاتورة الغاز لتركيا 50 مليار دولار هذا العام.

مادة اعلانية

فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اتفاقا سابقا مع أنقرة لدفع ربع وارداتها من الغاز بالروبل سيدخل حيز التنفيذ قريبا، ولم يُشر إلى أي خصم لتركيا في الوقت الحالي أو تسديد الفواتير بالليرة التركية، نقلاً عن مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

وتسعى عدة دول في مقدمتها الهند والصين، لشراء النفط والغاز الروسي بسعر مخفض، وكانت صحيفة Financial Times، قد نقلت عن الرئيس الإندونيسي قوله، إن بلاده ستشتري النفط الروسي في حال حصولها على سعر مخفض.

وكانت إندونيسيا قد أعلنت الشهر الماضي، أنها تدرس عرضاً من روسيا لشراء النفط بسعر أقل بنسبة 30% من سعر السوق العالمية.

ويساعد ذلك روسيا في تعويض معظم خسائرها الناتجة عن انخفاض الإمدادات إلى أوروبا.