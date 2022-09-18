نواب يحذرون بايدن من وقف الإفراج عن احتياطي النفط الأميركي

دعت مجموعة من النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، الرئيس جو بايدن، إلى مواصلة الإفراج عن النفط من مخزون الطوارئ في أميركا حتى نهاية العام على الأقل.

وفي رسالة حصلت عليها شبكة "CNN"، حث ثمانية أعضاء في مجلس النواب الديمقراطيين، الرئيس الأميركي، على إلغاء خطته الحالية على الفور لوقف عمليات إطلاق الغاز من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الشهر المقبل.

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وكتب مشرعون من بينهم نائب ولاية ماين جاريد غولدن ونائب ولاية نيوغيرسي غوش غوتهايمر ونائب ولاية واشنطن كيم شيرير: "مع استمرار ارتفاع المعدل الوطني لأسعار الغاز والنفط، فمن الواضح أن الأميركيين سيحتاجون إلى مساعدة مستمرة في المستقبل المنظور".

وأشار المشرعون إلى خطر حدوث مزيد من الصدمات في أسواق الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.

وفي أواخر مارس الماضي، ومع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، أعلن "بايدن" عن خطة للإفراج عن مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي يوميًا لمدة 6 أشهر، أي ما مجموعه 180 مليون برميل. ومن المقرر أن تنتهي خطة تسجيل الأرقام القياسية في أكتوبر المقبل، لتترك مخزون الطوارئ عند أدنى مستوى له منذ منتصف الثمانينيات.

وخلال الأسبوع الماضي، قال مسؤول أميركي، إن البيت الأبيض لا يفكر في جولة أخرى من عمليات النشر الطارئة في هذا الوقت.

الرسالة دعت أيضًا الإدارة إلى منح صناعة النفط إحساسًا أوضح بالطلب من خلال الموافقة على شراء النفط والغاز الذي يتم ضخه محليًا. وذكر الأعضاء أن "هذه الإجراءات ستعمل معًا على خفض أسعار الطاقة المحلية وتخفيف احتمالية ارتفاع الأسعار مع اقترابنا من أشهر الخريف والشتاء".

ووفق بيان، قال متحدث باسم وزارة الطاقة، إن احتياطي البترول الاستراتيجي تم استغلاله "ردًا على الحرب ضد أوكرانيا غير المبررة، وأنه يساعد ولا يزال يساعد في التخفيف من اضطرابات الإمدادات وخفض تكاليف الطاقة للعائلات الأميركية كما نرى الغاز.

وكانت هذه الإصدارات الطارئة - الأكبر على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة - بمثابة شريان الحياة لإمداد المستهلك الأميركي.

ولاحظ المشرعون الأميركيون، أنه على الرغم من انخفاض أسعار الغاز خلال الشهرين الماضيين، إلا أنها لا تزال أعلى من مستوى العام الماضي.

وذكروا، أنه "بالنظر إلى هذه الحقائق، إلى جانب حقيقة أن الحرب الروسية في أوكرانيا من غير المرجح أن تنتهي في المستقبل القريب وأن موسم الأعاصير قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في إنتاج النفط المحلي، فإننا نحث إدارتكم على الالتزام بإطلاق براميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي حتى نهاية هذا العام على الأقل".

وإلى جانب الإفراج عن النفط، حث المشرعون بايدن على استخدام 121 مليون دولار في صندوق احتياطي البترول الاستراتيجي لإعادة ملء مخزون الطوارئ.

وكتب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون في الخطاب: "شراء المزيد من البراميل من أجل احتياطي البترول الاستراتيجي سيحمي الإمدادات الآن وفي المستقبل، إذا تسببت الظروف المحلية أو الدولية في انقطاع حاد في إمدادات الطاقة يتطلب منك سحب البراميل وبيعها".