آر.دبليو.إي الألمانية تجري محادثات مع قطر بشأن مزيد من إمدادات الغاز المسال

قالت شركة آر.دبليو.إي الألمانية اليوم الاثنين، إنها تواصل إجراء محادثات مع قطر بشأن مزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل زيارة مقررة يقوم بها المستشار أولاف شولتس لمنطقة الخليج.

وأضافت الشركة: "تربطنا علاقة عمل جيدة مع قطر منذ سنوات عديدة. منذ الزيارة السابقة للحكومة الألمانية التي شاركنا فيها، نجري محادثات جيدة وبناءة بشأن مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال"، وفقا لرويترز.

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جدير بالذكر أن عملاقة الطاقة الألمانية يونيبر قالت اليوم الاثنين، إنها تواصل محادثاتها مع قطر بشأن الإمدادات المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن، مضيفة أنها لن تشارك في زيارة مرتقبة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى منطقة الخليج.

وقالت الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "تعمل يونيبر جاهدة حاليا لتنويع مصادر إمدادات الغاز. تلعب قطر أيضا دورا مهما في هذا".

وأضافت أنه "في هذا الإطار، نجري محادثات باستمرار مع شركائنا القطريين لزيادة إمداداتنا. ومع ذلك، لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن توسيع أو تمديد تسليم الغاز الطبيعي المسال".