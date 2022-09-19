.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

آر.دبليو.إي الألمانية تجري محادثات مع قطر بشأن مزيد من إمدادات الغاز المسال

  • الخط
ناقلة للغاز المسال
ناقلة للغاز المسال
نفط وغاز

آر.دبليو.إي الألمانية تجري محادثات مع قطر بشأن مزيد من إمدادات الغاز المسال

تربطنا علاقة عمل جيدة مع قطر منذ سنوات عديدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة آر.دبليو.إي الألمانية اليوم الاثنين، إنها تواصل إجراء محادثات مع قطر بشأن مزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل زيارة مقررة يقوم بها المستشار أولاف شولتس لمنطقة الخليج.

وأضافت الشركة: "تربطنا علاقة عمل جيدة مع قطر منذ سنوات عديدة. منذ الزيارة السابقة للحكومة الألمانية التي شاركنا فيها، نجري محادثات جيدة وبناءة بشأن مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال"، وفقا لرويترز.

جدير بالذكر أن عملاقة الطاقة الألمانية يونيبر قالت اليوم الاثنين، إنها تواصل محادثاتها مع قطر بشأن الإمدادات المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن، مضيفة أنها لن تشارك في زيارة مرتقبة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى منطقة الخليج.

وول ستريت تفتح على انخفاض وسط مخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة أسواق المال وول ستريت وول ستريت تفتح على انخفاض وسط مخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة

وقالت الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "تعمل يونيبر جاهدة حاليا لتنويع مصادر إمدادات الغاز. تلعب قطر أيضا دورا مهما في هذا".

وأضافت أنه "في هذا الإطار، نجري محادثات باستمرار مع شركائنا القطريين لزيادة إمداداتنا. ومع ذلك، لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن توسيع أو تمديد تسليم الغاز الطبيعي المسال".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل أميني على يد الشرطة الإيرانية يشعل ثورة على مواقع التواصل مقتل أميني على يد الشرطة الإيرانية يشعل ثورة على مواقع التواصل
اكتشف المزيد