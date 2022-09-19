ارتفاع مبيعات الوقود البحري في الفجيرة إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر خلال أغسطس
بعد انتهاء تراكم عمليات الشحن عقب انحسار الاضطرابات الجوية
ارتفعت مبيعات الوقود البحري في الفجيرة بدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر في أغسطس، بعد انتهاء تراكم عمليات الشحن عقب انحسار الاضطرابات الجوية.
وقال تجار وقود في الفجيرة، ثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات كانت قد أثرت في السابق على عمليات التزويد بالوقود في الفجيرة في نهاية يوليو وأوائل أغسطس، على الرغم من زيادة الطلب بنهاية الشهر الماضي بعد استئناف العمليات.
وارتفع إجمالي حجم مبيعات الوقود في الفجيرة، باستثناء زيوت التشحيم، 9% على أساس شهري إلى 723418 مترا مكعبا في أغسطس، وفقا لأحدث بيانات من منطقة الفجيرة لصناعة النفط التي نشرتها خدمة المعلومات الصناعية في "ستاندر آند بورز غلوبال كومودتي إنسايتس".
وارتفع إجمالي مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت على أساس شهري 5% إلى 580870 مترا مكعبا في أغسطس، في حين ارتفعت مبيعات زيت الوقود عالي الكبريت بنسبة لزوجة 380 سنتيستوك إلى 142548 مترا مكعبا، بزيادة 27% عن يوليو.
وتراجعت الإمدادات الإقليمية من زيت الوقود عالي الكبريت في الأسابيع الأخيرة، مع تراجع الطلب الموسمي على توليد الطاقة في الشرق الأوسط.
وأظهرت البيانات أن الحصة السوقية لأحجام التزويد بالوقود منخفض الكبريت تراجعت بشكل طفيف إلى 80% في أغسطس، مقارنة مع 83% في يوليو.
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