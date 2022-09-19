صادرات الخام السعودية ترتفع إلى 7.38 مليون برميل يومياً في يوليو
تراجع استهلاك المصافي السعودية من الخام إلى 2.763 مليون برميل يومياً
قال منتدى الطاقة الدولي اليوم الاثنين نقلا عن بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، إن صادرات النفط الخام السعودية في يوليو/تموز ارتفعت إلى 7.38 مليون برميل يوميا من 7.20 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران.
وذكرت بيانات "جودي"، تراجع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.170 مليون برميل يومياً إلى 1.429 مليون برميل يومياً في يوليو.
وبحسب بيانات جودي، فإن مخزونات السعودية من النفط الخام ارتفع 0.211 مليون برميل إلى 142.058 مليون في يوليو، نقلاً عن رويترز.
وتراجع استهلاك المصافي السعودية من الخام 0.086 مليون برميل يوميا إلى 2.763 مليون برميل يومياً في يوليو.
وأظهرت بيانات "جودي"، تراجع طلب السعودية على المنتجات النفطية 0.192 مليون برميل يومياً إلى 2.6 مليون برميل يومياً في يوليو.
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