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"يونيبر" الألمانية: محادثات مستمرة مع قطر للتوسع في إمدادات الغاز المسال

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الغاز المسال
شحنات من الغاز المسال
ألمانيا

"يونيبر" الألمانية: محادثات مستمرة مع قطر للتوسع في إمدادات الغاز المسال

لتنويع مصادر إمدادات الغاز

دبي - العربية.نت

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قالت عملاقة الطاقة الألمانية يونيبر اليوم الاثنين، إنها تواصل محادثاتها مع قطر بشأن الإمدادات المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن، مضيفة أنها لن تشارك في زيارة مرتقبة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى منطقة الخليج.

وقالت الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "تعمل يونيبر جاهدة حاليا لتنويع مصادر إمدادات الغاز. تلعب قطر أيضا دورا مهما في هذا".

وأضافت أنه "في هذا الإطار، نجري محادثات باستمرار مع شركائنا القطريين لزيادة إمداداتنا. ومع ذلك، لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن توسيع أو تمديد تسليم الغاز الطبيعي المسال"، وفقا لرويترز.

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وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الروسي غازبروم، أوليغ أكسيوتين، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه لا يمكن توقع إمدادات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور، وفق رويترز.

واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، روسيا بشن حرب على واردات الطاقة لأوروبا، مشيرة إلى أن موسكو تستغل سوق الطاقة كسلاح "لكن أوروبا لن تعتمد عليها".

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