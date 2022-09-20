أميركا تعتزم بيع 10 ملايين برميل نفط من المخزون الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، إنها ستبيع ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط من المخزون الاستراتيجي للتسليم في نوفمبر/تشرين الثاني، لتمدد بذلك توقيت خطة لبيع 180 مليون برميل من المخزون لكبح ارتفاع أسعار النفط.

وكانت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أُعلنت في مارس آذار تهدف إلى بيع 180 مليون برميل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

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وذكرت الوزارة أنه تم بيع 155 مليون برميل فقط حتى الآن، وأن عملية البيع المقبلة سترفع الإجمالي إلى 165 مليون برميل.

وكانت بيانات من وزارة الطاقة، صدرت في وقت سابق، أظهرت أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما.

وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي منذ مايو ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.