بنك أوف أميركا: 100 دولار متوسط أسعار النفط العام المقبل

توقع "بنك أوف أميركا" أن يبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل في العام المقبل، مع تعافي الطلب الصيني وهبوط إمدادات الخام من روسيا.

وقال البنك إن هناك احتمالاً بنسبة 86% لكي ترفع الصين استهلاكها من النفط بواقع 1.7 مليون برميل يومياً في العام المقبل.

مادة اعلانية

وأشار "بنك أوف أميركا" إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بدعم من تقلص المعروض من الخام الروسي في الأسواق، مع دخول العقوبات حيز التنفيذ.

وشدد البنك على أن مخزونات النفط العالمية تظل محدودة، كما أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لا تزال ضعيفة للغاية.